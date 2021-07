Ferrari: certificazione Equal Salary anche in Nord America

Ferrari conferma anche in Nord America la Certificazione Equal Salary, ottenuta un anno fa. Lo rende noto la casa di Maranello.

Nei giorni scorsi - spiega in un comunicato - si è conclusa la monitoring visit di PwC. Oggetto dell'analisi della società di revisione non è stata solo la parità retributiva di genere, già analizzata nel corso del primo audit, ma una valutazione estesa e approfondita delle azioni che sono state intraprese nel corso degli ultimi 12 mesi per rendere il nostro ambiente di lavoro sempre più inclusivo. Ciò è stato reso possibile dall'ascolto e dal coinvolgimento delle persone Ferrari, dal Presidente alle colleghe e colleghi che hanno partecipato a interviste e focus group sui temi della valorizzazione della diversità. Le pari opportunità sono la strada maestra per garantire il primato del merito e per continuare ad attrarre, trattenere e sviluppare quei talenti che accelerano l'innovazione di Ferrari in futuro.