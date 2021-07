Volvo, con Geely Holding joint venture per propulsori

Volvo Cars e la sua controllante Geely Holding realizzano la joint venture Aurobay. La nuova società si occuperà della gestione delle attività operative nel settore dei propulsori, così da portare a compimento il piano precedentemente annunciato di concentrazione di tali attività in una società a sé stante di nuova costituzione. La nuova società sarà un fornitore globale di soluzioni complete di propulsione, compresi i motori endotermici di prossima generazione, le trasmissioni e le soluzioni ibride.

Inizialmente, Aurobay sarà controllata congiuntamente da Volvo Cars e Geely Holding. In seguito alla creazione di Aurobay Volvo Cars trasferirà alla joint venture, nell'arco dei prossimi mesi, tutte le attività della sua controllata al 100% Powertrain Engineering Sweden, incluso lo stabilimento di motori di Skövde, in Svezia, e il relativo team di ricerca e sviluppo, oltre allo stabilimento di motori in Cina e altre attività rilevanti.

La costituzione della joint venture separata e il trasferimento degli asset permette a Volvo Cars di concentrarsi completamente sullo sviluppo della sua nuova gamma di auto completamente elettriche nei prossimi anni. La Casa automobilistica punta a far sì che il 50% del suo volume globale di vendite sia costituito da auto a trazione completamente elettrica entro il 2025, mentre il restante 50% sarà costituito da ibridi, con propulsori forniti da Aurobay. Entro il 2030, la Casa prevede che ogni vettura che venderà sarà elettrica al 100%.

Quanto a Geely Holding, la nuova società beneficerà della presenza di un forte team di R&S e di motori a combustione e propulsori ibridi tecnologicamente avanzati ed efficienti per la sua gamma di marchi, favorendo la creazione di una base per importanti sinergie operative, industriali e finanziarie. La nuova società autonoma ha inoltre intenzione di rifornire clienti al di fuori del Gruppo Geely Holding e punta ad essere un operatore leader nella fornitura di soluzioni di propulsione di alta qualità, a basse emissioni ed efficienti dal punto di vista dei costi.