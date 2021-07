Mercedes, +25,1% vendite globali primo semestre, boom xEV

Aumentano le vendite mondiali di Mercedes nel secondo trimestre dell'anno. Da marzo a giugno, le consegne sono aumentate del 27% a 581.201 unità. Un dato che si riflette, nel complesso, nella vendita di 1.182.724 autovetture (+25,1%) ai clienti di tutto il mondo nella prima metà del 2021.

In Cina, Mercedes-Benz ha stabilito due nuovi record: le consegne più elevate nel secondo trimestre (219.059 unità, +5,8%) e nel primo semestre (441.579 unità, +27,6%). La crescita delle vendite del secondo trimestre a doppia cifra è stata ottenuta in Germania (+26,3%) e negli Stati Uniti (+38,6%). I partner di vendita globali affrontano una domanda dei clienti molto elevata in tutto il portafoglio di modelli Mercedes-Benz.

Tuttavia, la carenza di approvvigionamento mondiale di alcuni componenti di semiconduttori ha influito sulle consegne globali ai clienti nel secondo trimestre, in particolare nel mese di giugno. Si prevede che la carenza continuerà a incidere sui prossimi due trimestri in termini di vendite.

Le consegne di auto ibride plug-in e completamente elettriche sono più che quadruplicate in soli sei mesi, raggiungendo le 121.500 unità (+305,0%). In totale, gli xEV hanno rappresentato il 10,3% delle vendite totali di Mercedes-Benz Cars nella prima metà del 2021. Da gennaio a giugno sono stati consegnati circa 39.000 veicoli completamente elettrici (+291,4%), di cui oltre 19.000 unità (+469,4%) dei modelli EQA, EQC ed EQV.

In particolare, con riferimento alla gamma, nel secondo trimestre sono state consegnate ai clienti circa 21.500 Classe S (+69,2%), per un totale di oltre 36.000 unità da inizio anno (+43,1%). La Classe E berlina e station wagon (+11,8%), le auto compatte (+42,1%) e i suv (+53,2%) hanno registrato una performance di vendita da gennaio a giugno. Da gennaio a giugno, il suv GLC è stato nuovamente il modello singolo di Mercedes-Benz più venduto al mondo, seguito dalle berline Classe C ed E.

La nuova Classe C, che ha iniziato le vendite il 30 marzo, ha già raggiunto un livello di raccolta ordini di circa 50.000 ordini. Le consegne del brand smart sono più che raddoppiate nel secondo trimestre con 10.524 unità (+148,3%). Da gennaio a giugno sono state consegnate 20.253 microcar urbane a due e quattro porte (+100,5%).

Nel secondo trimestre del 2021, bene anche le vendite di furgoni commerciali di Mercedes-Benz Vans che sono cresciute del 37% rispetto al trimestre dell'anno precedente, nonostante la carenza mondiale di forniture in alcuni componenti a semiconduttore.