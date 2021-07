Stellantis: 100 mln per sito Vauxhall, van tutto elettrico

Stellantis investirà 100 milioni di sterline, con il sostegno del governo britannico, per l'impianto Vauxhall di Ellesmere Port, dove si produrrà un veicolo totalmente elettrico dal 2022. Ellesmere Port diventerà, entro la fine del prossimo anno, il primo stabilimento produttivo dedicato ai veicoli commerciali leggeri e alle vetture elettriche di Vauxhall, Opel, Peugeot e Citroën e aiuterà Stellantis a mantenere la propria posizione di leadership in Europa nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Sarà un ulteriore passo per seguire la decisione del governo britannico di cessare la vendita di veicoli a benzina e diesel dal 2030.

L'investimento di Stellantis a favore di Ellesmere Port è stato agevolato dalla collaborazione tra l'azienda, il sindacato Unite the Union e i dipendenti, con il pieno sostegno del governo britannico, del consiglio dell'autorità combinata del Cheshire West e Chester, del partenariato di imprese locali del Cheshire e Warrington e del Chester College. "La sostenibilità va garantita attraverso il miglioramento delle prestazioni e questo investimento di 100 milioni di sterline dimostra il nostro impegno a favore della Gran Bretagna e di Ellesmere Port. Desidero ringraziare i nostri dipendenti, competenti e motivati, per la loro pazienza e il loro impegno; non li abbiamo mai abbandonati. Desidero ringraziare anche i nostri partner del sindacato Unite the Union per l'apertura dimostrata nei nostri confronti e, naturalmente, il governo britannico per il continuo sostegno" spiega Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "L'orgogliosa tradizione di Ellesmere Port nella produzione di automobili continuerà per molti anni grazie agli investimenti di oggi. La decisione di Stellantis di raddoppiare il proprio impegno in questo sito è un chiaro voto di fiducia nel Regno Unito come uno dei migliori luoghi a livello globale per una produzione automobilistica competitiva e di alta qualità. Non solo rafforzerà Ellesmere Port verso un futuro sostenibile, ma garantirà migliaia di posti di lavoro in tutta la regione nella catena di approvvigionamento. Siamo orgogliosi di supportare il settore automobilistico britannico in questa transizione cruciale mentre lavoriamo per ripartire e ricostruire" sottolinea Kwasi Kwarteng, segretario di Stato per le Imprese, l'Energia e la Strategia Industriale del Regno Unito. Costruito nel 1962, il prossimo anno lo stabilimento di Ellesmere Port festeggerà il sessantesimo anniversario. La Vauxhall Viva è stata la prima autovettura prodotta nello stabilimento, nel 1964. Da allora a Ellesmere Port sono state prodotte varie generazioni di Vauxhall Viva, la Vauxhall Chevette e quindi tutte le generazioni di Vauxhall e Opel Astra. In totale, a partire dal 1964, nello stabilimento sono stati prodotti 5,2 milioni di veicoli.