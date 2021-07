Porsche e costruttore croato Rimac creano Jv Bugatti Rimac

Porsche e Rimac Automobili - l'azienda croata pioniera nelle tecnologie elettriche, sia come fornitore di tecnologia che come produttore di hypercar elettriche - hanno finalizzato i piani per stabilire una nuova joint venture che comprenderà Bugatti e che si chiamerà Bugatti Rimac. I relativi contratti sono stati firmati dagli amministratori delegati delle due società Oliver Blume e Mate Rimac, stabilendo la divisione delle azioni in Bugatti Rimac con il 55% detenuto da Rimac Automobili e il 45% da Porsche.

La costituzione della società mista dovrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2021, dopo aver ottenuto l'approvazione delle autorità antitrust di diversi Paesi. La marca Bugatti sarà portata nella nuova società mista dall'attuale proprietario Volkswagen e le azioni saranno poi trasferite a Porsche. La nuova azienda Bugatti Rimac unisce i geni di entrambi i marchi, per formare insieme una nuova azienda automobilistica interessante sia per i clienti che per i dipendenti.

Bugatti Automobiles SAS rimarrà nella sua sede storica a Molsheim, in Francia, dove è stata fondata nel 1909. Bugatti è sempre stata ai vertici dell'industria automobilistica, superando i sogni dei suoi clienti e appassionati in tutto il mondo. Grazie alla sua lunga tradizione ed esperienza, Bugatti sarà un forte contributore alla nuova azienda Bugatti Rimac, e vi apporterà tutto il suo know-how nella produzione e nella costruzione artigianale, nella fibra di carbonio e altri materiali leggeri, nella produzione di piccole serie, nonché una rete unica ed esperta di dealer partner dell'azienda.

Porsche e Rimac Automobili - si legge nella nota congiunta - sono i partner perfetti per accompagnare Bugatti nel futuro. Porsche ha avviato una proficua partnership con Rimac Automobili già nel 2018, aumentando successivamente le sue quote nella giovane, agile e dinamica azienda automobilistica e tecnologica croata. Oggi, Porsche detiene una quota del 24% in Rimac Automobili. La stessa Porsche è conosciuta come uno dei più importanti produttori di auto sportive, essendo anche l'azienda più redditizia all'interno del Gruppo Volkswagen.

“Stiamo combinando la forte esperienza di Bugatti nel business delle auto ipersportive - ha detto Oliver Blume, presidente del comitato esecutivo di Porsche AG - con la straordinaria forza innovativa di Rimac nel campo altamente promettente della mobilità elettrica. Bugatti sta contribuendo alla joint venture con un marchio ricco di tradizione, prodotti iconici, standard di qualità e artigianalità unici, una base di clienti fedeli e una rete globale di rivenditori. Oltre alla tecnologia, Rimac sta apportando nuovi sviluppi e approcci organizzativi”.

A sua volta Mate Rimac, fondatore e Ceo di Rimac Automobili, ha commentato “Questo è un momento davvero emozionante nella breve storia ma in rapida espansione di Rimac Automobili. Questa nuova avventura porta le cose a un livello completamente nuovo. Ho sempre amato le auto e posso riconoscere in Bugatti dove può arrivare la passione per le auto. Sono entusiasta del potenziale di questi due marchi che combineranno conoscenze, tecnologie e valori per creare alcuni progetti davvero speciali in futuro".

Al momento i programmi produttivi della nuova azienda Bugatti Rimac saranno centrati sui due modelli Bugatti Chiron e Rimac Nevera, quest'ultima 100% elettrica. La Jv sarà guidata da Mate Rimac, mentre Oliver Blume e il Cfo di Porsche Lutz Meschke entreranno a far parte del consiglio di sorveglianza della nuova Bugatti Rimac, che avrà in totale 430 dipendenti tra da Zagabria e Molsheim.