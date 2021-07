Usa: Hertz esce da procedura protezione Chapter 11

Hertz Global Holdings "ha completato con successo il processo di ristrutturazione previsto dal procedimento del Chapter 11", ed è così oggi "una società finanziariamente e operativamente più forte e ben posizionata per il futuro". Così il gruppo in una nota, sottolineando che con oltre 5,9 miliardi di dollari di nuovo capitale azionario, fornito dal nuovo gruppo di investitori, guidato da Knighthead Capital Management LLC, Certares Opportunities LLC e alcuni fondi gestiti da affiliati di Apollo Capital Management, ha ridotto il suo debito aziendale di quasi l'80%, equivalente a 5 miliardi di dollari e ha "notevolmente aumentato la sua liquidità per finanziare le operazioni future". Inoltre, ha a disposizione una nuova linea di credito da 2,8 miliardi di dollari, precisa la società.