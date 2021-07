Porsche richiama 43 mila Tycan per un problema al software

Porsche ha richiamato 43.000veicoli Taycan e Taycan Cross Turismo, i modelli degli anni 2020 e 2021, di cui circa 3.400 stanno circolando in Germania: un problema al software potrebbe fermare improvvisamente il motore. "Esiste la possibilità - avverte la casa tedesca in una nota - che in alcuni casi un arresto dell'apparato propulsore, con conseguente perdita di forza motrice, possa attivarsi in modo errato e sporadico. In officina verrà installato un aggiornamento software".

Il problema è stato già risolto nella serie in corso. I proprietari dei veicoli interessati possono continuare a utilizzarli e verranno contattati direttamente dal partner Porsche responsabile. Un appuntamento in officina che sarà gratuito dovrebbe avvenire il prima possibile e l'aggiornamento del software durerà circa un'ora. La Taycan è la prima auto full electric della casa tedesca.