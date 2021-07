India: stato Gujarat offre a Tesla terreno per showroom

Il Gujarat, lo stato indiano che ha dato i natali al premier Modi, ha offerto alla Tesla un'area di 400 ettari nella regione di Mundra, per il suo annunciato prossimo arrivo in India. Mudra, vicina al deserto sabbioso del Kutch, ha un importante porto.

Il quotidiano The Hindustan Times scrive che la casa del miliardario statunitense ha affidato ad un'agenzia l'incarico di identificare l'area migliore per l'apertura del suo showroom in India, che si rivolgerà ad una ristretta fascia di clienti indiani decisamente più facoltosi della media, i pochi in grado di acquistare una delle costosissime vetture elettriche della casa statunitense.

Dal 2015, lo stato del Gujarat si è caratterizzato come maggior polo automobilistico del paese, grazie agli stabilimenti di case come la Tata Motors, l'Asia Motor Works, la General Motors India, la Ford e la Toyota, attirate con l'esonero dal pagamento degli affitti e delle tasse per almeno dieci anni.

Secondo indiscrezioni della stampa, i dirigenti di Tesla stanno valutando l'offerta del Gujarat, in ballottaggio con soluzioni alternative come Bangalore in Karnataka, o Mumbai, in Maharashtra.