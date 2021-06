Stellantis: ipotesi van elettrico per dare futuro a sito Uk

Stellantis potrebbe aggiungere la produzione di un van elettrico alla sua fabbrica di Ellesmere Port, in Inghilterra, allo scopo di garantire un futuro al sito produttivo. Lo scrive Automotive News, citata dall'agenzia Bloomberg, secondo cui se sul modello che dovrà garantire la produzione c'è ancora incertezza, sulla continuità dello stabilimento non ci sono dubbi.

Interpellata da Bloomberg, Alison Jones, managing director di Stellantis per la Gran Bretagna, ha detto che il gruppo continua a discutere con il Governo e che non sono state assunte decisioni su Ellesmere Port.