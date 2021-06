Si terrà l'8 luglio, come previsto, alle 14.30, l'Electrification Day di Stellantis. Nel corso dell'evento, che sarà digitale, l'amministratore delegato Carlos Tavares, presenterà la strategia di elettrificazione di Stellantis come fattore chiave per sostenere una "mobilità pulita, sicura e conveniente". Lo ha confermato l'azienda in una nota.