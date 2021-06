Partnership Assogasmetano-Ecomotive per metano autotrazione

Assogasmetano - l'associazione delle aziende distributrici di metano, biometano e GNL per autotrazione che rappresenta anche gli operatori del trasporto su strada di gas naturale e le autofficine specializzate nella gestione tecnica dei veicoli a gas - ed Ecomotive Solutions - azienda che opera nella progettazione e realizzazione di sistemi innovativi per l'uso dei carburanti alternativi - hanno deciso di intraprendere un percorso comune volto al rilancio e allo sviluppo dell'uso del gas naturale in autotrazione.

Considerata la necessità di fornire soluzioni immediate e praticabili per la sostenibilità dei trasporti e per il processo di decarbonizzazione, - spiega una nota - le due realtà hanno convenuto di unire gli sforzi per sviluppare e promuovere soluzioni efficienti ed efficaci per una mobilità totalmente green.

Il progetto prevede di fornire soluzioni "pronte" sia per assicurare una seconda vita ai veicoli circolanti appartenenti a classi di emissioni obsolete, rendendo disponibili dei Kit di trasformazione per il loro "refresh", sia di proporre delle soluzioni per l'uso del gas naturale in veicoli ibridi, in sostituzione dei carburanti tradizionali, allo scopo di rendere ancora più economicamente vantaggioso il loro uso e di sfruttare la sinergia fra la trazione elettrica e un carburante più rispettoso dell'ambiente, come nel caso del biometano, che può arrivare ad un impatto nullo o addirittura negativo nelle emissioni di CO2 equivalente.

Si tratta quindi di individuare le migliori condizioni di mercato e sviluppare la fattiva collaborazione tra diversi player della filiera del gas naturale (quali stazioni di rifornimento, associazioni di categoria, concessionarie/importatori di veicoli, fino alle stesse officine di installazione), per dare inizio a un "new-deal" nell'uso del gas naturale/biometano.