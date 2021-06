Škoda Auto, strategia 2030 con obiettivi ambiziosi

Per il prossimo decennio la strada di Škoda Auto sarà all'insegna della strategia 'Next Level 2030'. Gli obiettivi principali saranno quelli dell'internazionalizzazione, dell'elettrificazione e della digitalizzazione, per attestarsi come uno dei cinque brand più venduti in Europa entro il 2030 e diventare il marchio leader europeo in India, Russia e Nord Africa. Škoda Auto è infatti al lavoro per trasformare il suo mercato domestico, la Repubblica Ceca, in un hub di elettro-mobilità, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e creare nuove opportunità di impiego. Anche gli obiettivi specifici per la sostenibilità e la diversità sono ancorati alla nuova strategia, la sua attuazione sarà concentrata sui due principi fondamentali di efficienza e semplicità.

"Con il nostro nuovo piano - ha commentato il CEO Thomas Schäfer - forniamo i dettagli di come guideremo Škoda Auto con successo attraverso il processo di trasformazione, con l'obiettivo di arrivare al 2030 in una posizione ancora più forte dell'attuale. Il brand ha un potenziale incredibile. Nei prossimi anni faremo leva su questo e ci porremo obiettivi ambiziosi: vogliamo essere uno dei primi cinque produttori di automobili in Europa in termini di vendite e ci proponiamo di diventare il marchio europeo leader in India, Russia e Nord Africa. Stiamo sviluppando il mercato nazionale della Repubblica Ceca in un centro di elettro-mobilità, in modo da salvaguardare i posti di lavoro e crearne di nuovi. Stiamo entrando in questo emozionante futuro da una posizione di forza e non vedo l'ora di lavorare con il nostro team di oltre 43 mila collaboratori in tutto il mondo e con il nostro partner sociale Kovo per sviluppare la nostra azienda negli anni a venire".

La nuova strategia aziendale 'Next Level - Škoda Strategy 2030' si basa sui risultati della precedente Strategia 2025. Tre sono le priorità indicate come 'Expand', 'Expolore' ed 'Engage', che indicano la strada da seguire. Il portafoglio sarà ampliato per includere almeno altri tre modelli completamente elettrici entro il 2030, che saranno tutti posizionati sotto al primo SUV 100% elettrico Enyaq iV, sia in termini di prezzo sia di dimensioni.

Per garantire che Škoda Autoe il suo mercato domestico, la Repubblica Ceca, escano rafforzati dal processo di trasformazione, l'azienda sta lavorando con i partner per trasformare il paese in un hub dell'elettro-mobilità. Nello specifico, entro il 2030 verranno prodotti componentistica per veicoli elettrificati o veicoli elettrici in tutti e tre gli stabilimenti boemi: Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí. Oggi, Škoda produce batterie ad alta tensione da trazione per i modelli ibridi plug-in Superb iV e Octavia iV e per modelli di altri marchi del gruppo. All'inizio del prossimo anno, a Mladá Boleslav verrà lanciata la produzione dei sistemi batteria MEB per Enya iV. Inoltre, la casa automobilistica boema sta lavorando con i partner per stabilire una struttura stabile di fornitori per la e-mobility.