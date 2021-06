Renault e Stm insieme per sistemi potenza auto elettrica

Renault e Stm hanno annunciato una collaborazione strategica a livello di progettazione, sviluppo, produzione e fornitura alla casa automobilistica francese di prodotti Stm per i sistemi di elettronica di potenza dei veicoli alimentati a batterie e ibridi. Queste tecnologie, destinate a ridurre le perdite di potenza e a migliorare l'efficienza, avranno un grande impatto sull'autonomia e sulla ricarica dei veicoli elettrici, che - si legge in una nota congiunta - si tradurrà nella diminuzione del costo delle batterie, nell'aumento delle percorrenze chilometriche per ricarica, nella riduzione del tempo di ricarica e del costo per l'utente.

"Siamo lieti di collaborare con il leader di mercato STMicroelectronics per integrare la sua elettronica di potenza avanzata e sviluppare congiuntamente tecnologie in grado di migliorare la capacità energetica delle batterie dei nostri veicoli elettrici e ibridi e le loro performance, sia su strada sia in fase di ricarica. Questa collaborazione assicurerà forniture future di componenti chiave che contribuiranno a ridurre ben del 45% le perdite di energia e il costo del powertrain (gruppo motopropulsore) elettrico del 30% aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo ambizioso di rendere i veicoli elettrici al tempo stesso accessibili, redditizi e trendy" ha dichiarato il ceo di Renault, Luca de Meo. "STMicroelectronics è all'avanguardia nello sviluppo di semiconduttori avanzati che consentono all'industria della mobilità di passare alle piattaforme elettrificate. Grazie a prodotti e soluzioni più efficienti, basati su materiali all'avanguardia come il carburo di silicio e il nitruro di gallio, sosterremo la strategia di Renault per la prossima generazione di piattaforme elettriche e ibride» ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics. "Questa collaborazione segna un altro passo avanti nel processo di progressiva decarbonizzazione avviato dall'industria della mobilità e dalla sua supply chain". Renault e Stm lavoreranno insieme per migliorare la performance energetica delle applicazioni dei veicoli elettrici e ibridi, basandosi su tecnologie e prodotti a semiconduttori ad ampio gap (Wide Bandgap) di Stm. Entrambi i gruppi collaboreranno allo sviluppo di componenti efficienti, su misura e modulari, partendo dalla comprensione delle esigenze tecnologiche del Gruppo Renault relative ai dispositivi in carburo di silicio (SiC), transistori in nitruro di gallio (GaN), con i relativi packages e moduli. Come partner chiave di Renault a livello di innovazione, Stm potrà contare su elevati volumi di produzione grazie all'utilizzo annuo dei moduli e transistori di potenza a partire dal periodo 2026-2030. La transizione verso tecnologie più efficienti permetterà a Renault di continuare a ridurre concretamente le emissioni, in linea con il suo obiettivo di raggiungere zero emissioni in Europa entro il 2040 e nel mondo entro il 2050.