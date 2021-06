Auto: fondatore di Tesla Musk dialoga con Elkann

Un viaggio nel futuro dell'auto.

Elon Musk, il fondatore di Tesla, SpaceX e Neuralink, dialogherà con John Elkann, presidente di Exor, Ferrari e Stellantis, su come la tecnologia ridisegnerà il nostro futuro, dalle auto alle neurotecnologie, dalle navi spaziali a molto altro ancora. Il confronto avverrà a Torino sul palco dell'Italian Tech Week che si terrà il 23 e il 24 di settembre a Torino.

La seconda edizione della più grande conferenza italiana sulla tecnologia riunirà startupper di successo, fondi di Venture Capital e professionisti della scena tech internazionale alle Officine Grandi Riparazioni. L'obiettivo dell'evento è quello di riunire le menti più brillanti della scena tech internazionale per ispirare e attivare chiunque creda in un futuro in cui la tecnologia e l'innovazione possano espandere le possibilità umane. L'Italian Tech Week è supportata dalla media company Gedi attraverso il nuovo hub di contenuti sulla tecnologia Italian.Tech.