Stellantis: Giorgetti, conferma investimenti in Italia

Nell'incontro di ieri con Stellantis "abbiamo ricordato che ci sono degli impegni assunti dall'azienda, impegni assunti anche in relazione ad una garanzia della Sace per oltre 5,6 miliardi di euro e su cui conseguono investimenti, confermati dall'azienda". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al question time, spiegando che "ieri l'incontro è stato fondamentalmente sull'impianto tecnologicamente più avanzato di Stellantis in Italia" ossia Melfi e "che sarà destinato per primo a quello che è il trasferimento tecnologico e cioè per la produzione di macchine elettriche". Il ministro ha aggiunto che "l'azienda ha ribadito la vocazione territoriale, ossia la volontà di investire seriamente anche per quanto riguarda l'innovazione di modelli su Melfi. Ma ciò non significa che il problema sia risolto su Melfi, perché partirà una trattativa sindacale per quanto riguarda l'organizzazione e la riorganizzazione aziendale connessa alla chiusura di una linea".



Il governo chiede a Stellantis di aprire in Italia la sua Gigafactory per costruire batterie per auto elettriche. "Ci attendiamo che sia localizzata in Italia, e aspettiamo una decisione da parte dell'azienda", ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al question time alla Camera dopo l'incontro con l'azienda ieri al Mise.