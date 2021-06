Marelli: Kkr valuta cessione ammortizzatori per auto

Il fondo Kkr sta valutando la cessione della divisione ammortizzatori di Marelli, già Magneti Marelli, controllata tramite la giapponese Calsonic Kansei che la rilevò nel maggio del 2019 da Fca. Secondo quanto scrive l'Agenzia Bloomberg l'obiettivo del fondo Usa è di focalizzarsi su attività più profittevoli. Per la cessione sarebbero stati già nominati degli advisor che avrebbero raccolto alcune manifestazioni d'interesse da parte di fondi di private equity e altri soggetti interessati. La divisione ammortizzatori, che genera ricavi annui di 900 milioni di euro, potrebbe però anche non essere venduta in quanto i contatti avviati coin i potenziali acquirenti sarebbero ancora in una fase preliminare.