Auto: Internet delle Cose entra nei reparti di verniciatura

GeicoTaikisha, fornitore di impianti per la verniciatura di scocche delle principali case automobilistiche mondiali, ha scelto le soluzioni di Adamos e Software AG per digitalizzare il processo industriale. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che GeicoTaikisha ha identificato in Adamos IIoT, che utilizza il Cumulocity IoT di Software AG, la soluzione per creare una piattaforma di Internet delle Cose per "collegare i suoi impianti, raccogliere dati e sviluppare applicazioni a valore aggiunto" con nuovi servizi per i propri clienti.