Pininfarina: monopattino elettrico con Mt e Helbiz

Un monopattino elettrico disegnato da Pininfarina, ingegnerizzato da Mt Distribution e distribuito sul mercato da Helbiz. Lo prevede l'accordo fra le tre aziende per lo sviluppo di una nuova gamma di mezzi della micro-mobilità elettrica dal design coordinato e customizzabile. I prodotti saranno progressivamente svelati al pubblico nel corso dell'anno, assecondando il trend di forte crescita del mercato a favore della micro-mobilità urbana. Si tratta di un progetto globale, con particolare riferimento ad Italia, Europa e Stati Uniti, che riguarda tutti i mezzi della micro-mobilità elettrica, green e condivisa. L'intera flotta, monopattini, e-bike, e-scooter, avrà un "family feeling" di design rendendo tutti i mezzi unici e immediatamente riconoscibili.

"Il design - spiega Giuseppe Bonollo, senior vice president Sales&Marketing di Pininfarina - ha la capacità di innovare continuamente migliorando la vita delle persone. Pininfarina, che opera nelle più svariate aree del design ed è leader nei progetti pensati per la sostenibilità ambientale, è particolarmente sensibile ai nuovi trend della mobilità urbana.

Per questo siamo entusiasti di poter proporre insieme a Helbiz e Mt un nuovo modo di muoversi che salvaguardi l'ambiente e renda le città più a misura d'uomo, basandolo su soluzioni ad alta tecnologia e di grande qualità".