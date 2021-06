Renault ElectriCity raggruppa siti Douai, Maubeuge e Ruitz

Nasce Renault ElectriCity, la nuova entità giuridica che riunisce le sedi della Losanga nel Nord della Francia - Douai, Maubeuge e Ruitz - per un totale di circa 5.000 dipendenti. L' obiettivo è quello di realizzare 400mila veicoli elettrici diventando il centro più importante e competitivo d'Europa. Con l'operazione ElectriCity Renault contribuirà alla creazione di 700 posti di lavoro diretti suddivisi tra i vari stabilimenti entro il 2025 e di un centro universitario e di formazione. Al riguardo il Gruppo Renault e le organizzazioni sindacali rappresentative (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO e SUD) hanno firmato un accordo che garantisce il futuro degli stabilimenti Renault nella regione dell'Alta Francia.

Creando questa entità unica detenuta al 100% da Renault SAS, il Gruppo si pone tre grandi obiettivi: consentire lo sviluppo di un forte progetto industriale coerente per tutti gli stabilimenti del Centro; raggiungere l'eccellenza operativa basandosi su un modello manageriale, un modello sociale e la modernizzazione dei siti di produzione e, infine, sviluppare l'attrattiva del Centro Industriale Nord per costruire un'infrastruttura per i componenti chiave dei veicoli elettrici.

La Regione dell'Alta Francia - si legge nella nota - vanta tutte le caratteristiche necessarie per diventare il riferimento europeo a livello di know-how e produzione per tutta la catena di valore dei veicoli elettrici. In collaborazione con i suoi dipartimenti di R&S, il Gruppo Renault stabilirà partnership con alcune università per istituire dispositivi di formazione adatti all'evoluzione del mercato automotive e contribuirà ai lavori di ricerca.

Il Gruppo Renault parteciperà anche ad iniziative di innovazione in partnership con alcune start-up ed entità specializzate, per sostenere i futuri sviluppi del mondo automotive partecipando a progetti della categoria 'Incubatori'.

Visto che la prossimità dei partner del Gruppo è una condizione fondamentale per il successo dell'iniziativa - relativamente alla fabbrica di batterie e agli altri produttori di componenti - il Gruppo Renault si adopererà inoltre per dimostrare i vantaggi che sono legati al fatto di avere la sede nei pressi dei propri stabilimenti.