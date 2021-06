Tesla richiama in Cina oltre 700 Model 3 importate

Tesla ha annunciato il richiamo di oltre 700 unità unità della sua auto elettrica Model 3 importate in Cina, ultima iniziativa del suo genere che ha interessato decine di migliaia di veicoli in Cina e negli Stati Uniti negli ultimi mesi.

La casa automobilistica di Elon Musk è stata anche sottoposta a un maggiore controllo normativo di recente dopo una serie di rapporti negativi dei consumatori e dei media sui guasti ai freni e su incidenti vari.

Il richiamo reso noto in mattinata riguarda un totale di 734 veicoli prodotti nel 2019, ha dichiarato la State administration for market regulation sul suo sito web, citando un piano di azione presentato da Tesla. Le auto hanno un problema alla cintura di sicurezza che potrebbe aumentare il rischio di lesioni ai passeggeri in caso di collisione o un problema relativo ai pneumatici che potrebbe aumentare il rischio di collisione, ha affermato l'Authority di regolamentazione cinese.

Tesla informerà i proprietari delle auto interessate e condurrà ispezioni e riparazioni gratuite.