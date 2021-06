Pininfarina: con Mt Distribution veicoli elettrici urbani

Pininfarina e Mt Distribution, azienda italiana che opera nella progettazione e produzione di soluzioni di micro-mobilità urbana, collaboreranno per la realizzazione di una nuova gamma di veicoli a due ruote. La partnership - spiega una nota - ha l'obiettivo di sviluppare una famiglia di prodotti, dal design coordinato e customizzabili per terze parti, costituita da un monopattino a propulsione elettrica, una city bike e una bici pieghevole elettriche a pedalata assistita. La collaborazione tra le due aziende vede il connubio ideale tra il design Pininfarina, leader da sempre nei progetti pensati per la sostenibilità ambientale, non solo nel campo della mobilità ma anche dell'industrial design e dell'architettura, con le competenze e la specializzazione di Mt Distribution nelle soluzioni di e-mobility.

I prodotti frutto della collaborazione tra le due aziende saranno progressivamente svelati al pubblico nel corso dell'anno, e saranno anche la base per ulteriori collaborazioni con terze parti, assecondando il trend di forte crescita del mercato a favore della micro-mobilità urbana.