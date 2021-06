Auto elettriche, rialzi in borsa Usa eccetto che per Tesla

Negli Stati Uniti, e in particolare negli ambienti borsistici, i produttori di veicoli elettrici e i fornitori di batterie e tecnologie per questo settore, sono al centro di stime positive e di conseguenti rialzi nelle quotazioni. Lo riferisce il quotidiano Detroit News che cita il caso delle aziende cinesi - quotati in Usa - Nio Inc. e XPeng Inc. le cui azioni hanno sono salite (+ 9,6% la prima e 7,7% la seconda) dopo i risultati delle vendite in maggio e soprattutto dopo le previsioni di crescita per il settore diffuse da Citigroup Inc.

Una ondata di ottimismo - evidenzia il Detroit News - che ha anche aiutato Workhorse Group Inc., Nikola Corp., Lordstown Motors Corp. e Fisker Inc., sulla scia delle valutazioni fatte da SNE Research che mostrano come le vendite globali di batterie per veicoli elettrici siano più che raddoppiate nei primi quattro mesi dell'anno.

Per contro nel periodo gennaio-aprile le azioni Tesla ha fatto registrare un calo del 14% quest'anno, mentre l'indice S&P 500 è avanzato del 12%. In particolare - secondo l'analista di Credit Suisse Dan Levy - la quota di mercato globale di Tesla è scesa dal 29% di marzo all'11% di aprile. Tesla ho così segnato la quota mensile più bassa della società da gennaio 2019, questo in Cina, Europa e Stati Uniti, dove il suo dominio è stato frenato dalla nuova concorrenza e dai recenti aumenti dei prezzi.