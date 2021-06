Hongqi, le vendite segnano +116% nei primi 5 mesi

Hongqi, brand automobilistico del leader cinese FAW Group Co. Ltd., ha registrato un aumento delle vendite nei primi cinque mesi dell'anno.

Stando ai dati del gruppo FAW, nel periodo da gennaio a maggio sono stati venuti un totale di 118.000 veicoli a marchio Hongqi, con un aumento del 116% su base annua.

Il leader cinese prevede di raddoppiare le vendite di automobili Hongqi dello scorso anno arrivando a 400.000 unità nel 2021. Per questo ha lanciato diversi modelli di fascia alta e veicoli a nuova energia.

Fondato nel 1958, il brand Hongqi, che significa 'bandiera rossa', è il marchio iconico di berline cinese ed è stato utilizzato in diverse parate per le celebrazioni nazionali.

Il gruppo FAW invece è stato fondato nel 1953 nella città nord-orientale di Changchun, capoluogo della provincia dello Jilin, ed è considerato la culla dell'industria automobilistica cinese.