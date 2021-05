Kia taglia traguardo 4 milioni auto prodotte in Slovacchia

Avviato nel 2006, lo stabilimento Kia di Žilina in Slovacchia ha raggiunto in questi giorni l'importante traguardo dei 4 milioni di auto prodotte, che confermano l'elemento chiave per i successi e la crescente presenza in Europa della marca sudcoreana.

A far scattare il totalizzatore un suv Sportage di colore bianco - uno dei modelli di maggiore successo nel Continente - uscito da una delle linee di produzione che a Žilina raggiungono la ragguardevole lunghezza di 7,5 chilometri. Oltre a Sportage, nel moderno impianto high tech si fabbrica oggi l'intera famiglia Ceed, composta da Ceed, Ceed GT, Ceed Sportswagon, ProCeed, XCeed e dalle versioni ibride plug-in di Ceed Sportswagon e di XCeed.

"Grazie agli sforzi di tutti i nostri dipendenti in particolare degli operatori di produzione, - si legge in un messaggio inviato al personale della fabbrica da Suk-Bong Kim, presidente di Kia Slovakia - abbiamo raggiunto questo incredibile traguardo nella nostra storia. Kia Slovakia è da tempo riconosciuta per l'eccellente qualità, per l'efficienza, per la sicurezza e per la tecnologia. Il successo dei nostri modelli in Europa riflette questi standard elevati".

Nel 2012, Kia Slovakia aveva prodotto il suo milionesimo veicolo e da allora ogni tre anni ha aggiunto un altro milione di veicoli al registro delle unità prodotte. L'impianto è ora uno dei principali produttori ed esportatori in Slovacchia e impiega 3.700 lavoratori, integrati da robot ad alta tecnologia.

Un recente investimento di 70 milioni di euro consente la produzione e l'assemblaggio su tre linee di nuovi motori a benzina - di piccola cilindrata e ad alta efficienza, compatibili con i sistemi ibridi - in risposta alle mutate richieste del mercato. Una quarta linea è stata invece dedicata al moderno motore diesel da 1,6 litri Smartstream.