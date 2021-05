Mercedes, dal 2025 automobili costruite con acciaio 'verde'

Il progetto di utilizzare l'acciaio 'verde' in campo automobilistico rappresenta un cambiamento significativo nella roadmap per ridurre l'impronta di carbonio dell'industria, una novità che porterà a ridurre di circa il 30% la CO2 emessa nel ciclo produttivo.

A prendere questa decisione - che si trasformerà in fase operativa nel 2025 - è Mercedes-Benz AG, prima casa automobilistica ad acquisire una partecipazione nella start-up svedese H2 Green Steel (H2GS) specializzata in acciaio grazie da uno specifico processo di produzione non comporta emissioni di CO2.

Insieme ai suoi fornitori di acciaio, Mercedes-Benz AG sta riorganizzando la propria filiera di acquisti per concentrarsi sulla prevenzione e la riduzione delle emissioni di CO2 piuttosto che sulla compensazione. La partnership con HSGS è un altro passo verso la neutralità della CO2, che Mercedes-Benz sta perseguendo come parte dell'Ambition 2039, il suo obiettivo di arrivare ad una flotta di veicoli neutri dal punto di vista della CO2 nel 2039, undici anni prima di quanto richiesto dalla legislazione Ue.

"Con una partecipazione in H2 Green Steel - ha commentato Markus Schäfer, membro del board di Daimler AG e Mercedes-Benz AG e responsabile per Daimler Group Research e Mercedes-Benz Cars Coo - stiamo inviando un segnale importante per accelerare il cambiamento nell'industria siderurgica e aumentare la disponibilità di acciaio privo di carbonio. Lanceremo l'acciaio verde in vari modelli già nel 2025".

Oggi una berlina della Stella a Tre Punte è realizzata per circa il 50% in acciaio, e questa materia prima rappresenta circa il 30% delle emissioni di CO2 della produzione. Al contrario dell'acciaio prodotto utilizzando un altoforno classico - che emette in media più di 2 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di metallo - nel processo di H2 Green Steel, che utilizza idrogeno ed elettricità provenienti da fonti energetiche rinnovabili al 100% l'impianto non produce CO2, ma acqua.

Mercedes, ricorda la nota, fa parte della Responsible Steel Initiative ed è attivamente coinvolta nello sviluppo di uno standard di sostenibilità certificabile per l'industria dell'acciaio. L'obiettivo è garantire una produzione di acciaio rispettosa dell'ambiente e socialmente accettabile lungo l'intera catena del valore. I fornitori che rappresentano oltre l'85% del volume di acquisti annuali di Mercedes hanno già firmato un impegno, accettando di fornire all'azienda solo prodotti CO2 neutri in futuro. Fondata nel 2020 con l'obiettivo di costruire un impianto di produzione su larga scala di acciaio senza fonti energetiche fossili nel nord della Svezia. H2GS arriverà a fornire 5 milioni di tonnellate di acciaio 'green' entro il 2030. Fondatore e maggiore azionista è il Gruppo Vargas, che è anche co-fondatore e uno dei maggiori azionisti di Northvolt.