Auto, 2020 annus horribilis: livello più basso ultimi 20 anni

Il 2020 è stato un annus horribilis per il mercato dell'auto, con il livello più basso delle immatricolazioni degli ultimi vent'anni (-80%). A crollare la spesa che ha perso 30,7 miliardi per un -20,2%, ed il gettito fiscale che si è contratto di 12,3 miliardi (-19,1%).

Con la riapertura, dopo la prima metà del 2020, si è potuto appurare un vero e proprio boom delle auto ad alimentazioni alternative, elettriche ed ibride, anche se, nonostante l'exploit, il parco circolante del Belpaese resta il più vecchio d'Europa con un'età media di 11 anni e 10 mesi.

È questa la drammatica fotografia scattata dall'edizione 2021 dell'Annuario Statistico Aci.

In particolare, negli ultimi mesi del 2020, in Italia gli ecoincentivi hanno prodotto una crescita esplosiva di acquisti di autovetture elettriche (+193,4%) e ibride (+123,9%) alla quale, però, non è corrisposta la rottamazione delle auto più vecchie.

Il parco circolante italiano, infatti, resta il più vecchio d'Europa con un'età media delle auto che è pari a 11 anni e 10 mesi (5 mesi in più rispetto al 2019); un'auto su 5 (il 20% circa del totale) è una Euro 0-1-2, con almeno 18 anni di anzianità.

Svecchiare il parco - per aumentare la sicurezza e ridurre l'inquinamento - resta una priorità assoluta. Il ricambio appare, però, rallentato da due fattori: la crisi economica e un mercato che ha quasi raggiunto il punto di saturazione. Il rapporto auto/popolazione risulta, infatti, pari a 666 auto per mille abitanti, mentre se si considerano tutti i veicoli in complesso il rapporto è di 885 veicoli ogni 1000 abitanti.

Entrambi i valori sono i più alti in Europa.

La pandemia ha inoltre inciso pesantemente sulle spese degli italiani, e il comparto auto non ha fatto eccezione. Nel 2020, per usare l'auto sono stati spesi poco più di 124 miliardi di euro: 30,7 miliardi di euro in meno rispetto al 2019 (-20,2%).

La spesa maggiore è stata quella relativa ad acquisto e ammortamento del capitale (37,9mld). Seguono spesa per il carburante (29,4mld) e manutenzione/riparazione (21,7mld).

Rispetto al 2019, tutte le voci che compongono la spesa finale sono in netta diminuzione: acquisto e ammortamento (-23,3%), carburante (-25,6%), manutenzione/riparazione (-17,3%). Nel 2020 la spesa media sostenuta per utilizzare l'auto è risultata circa 3.100 euro. Nel 2019 era stata di (3.900 euro), pari al -20,6% in meno.

Rispetto al 2019, infine, è crollato anche il gettito fiscale generato dal comparto, che si è attestato poco al di sotto dei 52,8 miliardi di euro: -19,1% rispetto all'anno precedente, quando aveva raggiunto quota 65,2 miliardi.

L'entrata maggiore è stata quella derivata dalla vendita dei carburanti (28,5 miliardi), seguita da IVA per l'acquisto dei veicoli (6,8 miliardi) e tassa automobilistica (5,5 miliardi).