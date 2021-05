Facile.it entra nel mercato dell'auto, acquisita MiaCar

Facile.it, società che opera nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e, in generale, delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, ha acquisito il 100% della società MiaCar primo 'marketplace' italiano di automobili nuove e a chilometri zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali.

L'acquisizione, la cui cifra di acquisto non è stata resa nota, segna per Facile.it un altro "momento importante della sua forte espansione, entrando in un nuovo settore strategico", spiega una nota.

MiaCar.it è stata fondata nel 2017 da Lorenzo Sistino, che viene riconfermato nel suo ruolo di ceo. L'automotive è sempre stato uno dei "pilastri dell'economia italiana e lo sarà ancora di più dopo l'esperienza della pandemia visto che, come certificato da diverse analisi, sono molti i nostri connazionali che a seguito di quell'evento hanno intenzione di acquistare un veicolo o viaggiare molto di più in auto", spiega Diego Palano, General Manager di Facile.it Come Facile.it, anche MiaCar rappresenta nel suo "settore - aggiunge - un esempio eccellente di integrazione fra i canali.

Entrambi abbiamo costruito il nostro successo sull'eccellenza tecnologica e l'attenzione per l'utente finale".

Le sinergie possibili con Facile.it sono "moltissime", spiega Lorenzo Sistino "il modo di vendere e comprare auto sta cambiando velocemente. I clienti apprezzano la velocità, la trasparenza e la comodità che le nuove tecnologie possono offrire nel processo di scelta e acquisto dell'auto".