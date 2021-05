Musk, Tesla in futuro potrebbe produrre anche in Russia

Tesla in futuro potrebbe avere degliimpianti di produzione in Russia: lo ha detto il fondatore della società, Elon Musk, intervenendo in videoconferenza a un forum in Russia. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. "Penso che presto saremo presenti in Russia e Tesla presto sarà in Russia. Penso che sarà meraviglioso, ma bisogna guardare oltre: al Kazakhstan e ai Paesi della Csi", ha detto Musk secondo la Tass. "Abbiamo un impianto a Shanghai, altri li stiamo costruendo a Berlino, in Texas e in California e vogliamo avere impianti in altre parti del mondo", ha affermato Musk sempre stando alla Tass. "Potenzialmente stiamo considerando la Russia".