BYD, 1.500 veicoli a nuova energia in Norvegia

BYD, il principale produttore cinese di veicoli a nuova energia, consegnerà 1.500 unità alla Norvegia entro la fine di quest'anno.

La spedizione del lotto iniziale composto da 100 SUV elettrici BYD Tang in Norvegia, il primo Paese europeo in cui BYD ha ampliato il suo mercato di autovetture, è prevista per la fine di maggio.

L'azienda lo ha reso noto ieri nel corso di una cerimonia per celebrare la produzione del suo milionesimo veicolo a nuova energia che consacra BYD quale la prima casa automobilistica cinese ad aver prodotto un milione di unità a energia pulita.

Nel primo trimestre i ricavi di BYD sono saliti del 108,3% su base annua arrivando a 40,99 miliardi di yuan (circa 6,37 miliardi di dollari). Nel periodo gennaio-aprile BYD ha venduto 80.413 veicoli completamente elettrici, segnando una crescita del 128,5% rispetto all'anno precedente.