Scania pronta a cambio di passo su elettrico

"I tempi sono maturi oggi per un cambio di passo per quanto riguarda l'elettrificazione anche nei trasporti pesanti" ma "è fondamentale lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica specifica", secondo l'Head of Sustainable solutions di Scania, Paolo Carri. In autunno il gruppo ha lanciato "la la prima generazione di veicoli Bev, quindi full elettrici con emissioni zero a livello locale" oltre alla rigenerazione dei veicoli ibridi. "In una prima fase - osserva Carri - saranno meno rilevanti le colonnine pubbliche ma dovremo puntare su infrastrutture presso i depositi dei veicoli, nei punti di carico e scarico e nei nodi del sistema logistico.

Questo deve essere preso in considerazione quando si parla dei vari programmi di incentivazione e sostegno alla transizione". "Siamo all'inizio - per il manager - di una transizione che ci vedrà affrontare un periodo dove tante tecnologie saranno rilevanti ma abbiamo l'opportunità di avere una trasformazione a livello di sistema che mentre la tecnologia continuerà ad evolvere permetterà a tutti gli attori del sistema logistico di fare un'esperienza importantissima che sarà fondamentale quando il prodotto avrà una diffusione e un livello di maturità crescenti".