Cnh: obiettivi 2021 al rialzo, stima ricavi netti +14-18%

Cnh Industrial si aspetta che "la domanda rimanga forte in tutte le aree geografiche e in tutti i segmenti" e rivede al rialzo i target 2021: ricavi di vendita netti sono previsti in crescita tra il 14% e il 18% anno rispetto all'anno precedente, includendo gli effetti del delta cambi di traslazione; le spese generali, amministrative e di vendita inferiori/uguali al 7,5% dei ricavi netti; il free cash flow positivo tra 0,6 e 1 miliardi di dollari; le spese di ricerca e sviluppo e investimenti a circa 2 miliardi di dollari.

Cnh Industrial ha chiuso il primo trimestre 2921 con risultati record: l'utile netto è pari a 425 milioni di dollari, 479 milioni in più dello stesso perdita del 2020 e i ricavi consolidati sono pari a 7,5 miliardi di dollari (in crescita del 37% rispetto al primo trimestre 2020).

Il risultato diluito per azione adjusted è pari a 0,32 dollari e l'ebit adjusted delle Attività Industriali a 545 milioni di dollari (un aumento di 693 milioni di dollari), con solide perfomance in tutti i segmenti anno su anno. La liquidità netta delle Attività Industriali è pari a 0,6 miliardi di dollari al 31 marzo 2021, con free cash flow stagionalmente negativo pari a 0,4 miliardi di dollari. "La nostra robusta partenza nel 2021 - commenta il ceo Scott Wine - riflette sia l'elevata domanda dei nostri mercati finali sia le impressionanti prestazioni dell'intero team di Cnh Industrial. Abbiamo superato sfide senza precedenti nella catena di approvvigionamento, l'aumento dei costi delle materie prime e il persistente impatto del Covid-19, e abbiamo conseguito una solida crescita dei ricavi e l'espansione dei margini, perfino superiori alle performance del primo trimestre del 2019, a riprova dell'impegno, della grinta e dell'ingegnosità della nostra forza lavoro. Coerentemente con la nostra attenzione alla soddisfazione dei clienti e dei concessionari, abbiamo avviato nuovi investimenti tecnologici in Monarch Tractor e Augmenta e siamo entusiasti dei prodotti e dei servizi innovativi che porteremo sul mercato. Tutti i nostri business e i nostri marchi hanno registrato buone performance e siamo particolarmente incoraggiati dai solidi risultati ottenuti da Agriculture. Inoltre, con i nostri sforzi rifocalizzati sullo spin-off, la sovraperformance di Iveco e del nostro business On-Highway è stata tempestiva. Il team di Cnh Industrial è ben posizionato per il resto dell'anno e anche oltre".