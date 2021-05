Nissan fa cassa e cede 16,4 milioni di azioni Daimler

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Nissan ha messo in vendita l'intera quota posseduta in Daimler, pari a 16,4 milioni di azioni, corrispondenti ad oltre l'1,5% del capitale del Gruppo tedesco titolare del marchio Mercedes. Lo apprende l'Agenzia Bloomberg, che ha potuto consultare i termini del mandato affidato a Bofa e SocGen, stimando in 1,19 miliardi di euro l'incasso dei giapponesi. Un'operazione che segue la cessione fatta dall'alleato francese Renault lo scorso mese di marzo per 1,14 miliardi di euro. Con la cessione viene definitivamente archiviato lo scambio azionario fra l'alleanza Nissan-Renault e Daimler, finalizzata allo sviluppo di progetti comuni. Secondo quanto risulta all'Agenzia Bloomberg, non hanno ancora venduto invece i tedeschi, che risultano essere titolari di 9,17 milioni di azioni Renault, pari al 3,1% del capitale del Gruppo. (ANSA).