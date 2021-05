Litio, Bolivia lancia progetto per sfruttamento oro bianco

Quello del Salar de Uyuni, il più grande lago salato del mondo che in Bolivia si estende per oltre 10mila kmq, è un vero 'forziere' di oro bianco, visto che racchiude probabilmente la metà di tutto il Litio disponibile al mondo.

Dopo una discussa gestione di questa risorsa da parte del precedente presidente Evo Morales, che aveva avviato un progetto pilota per la estrazione, il Governo di La Paz scende in campo lanciando un bando che permetta di arrivare al 2025, il duecentesimo anniversario dalla indipendenza del Paese, con una gestione vantaggiosa per la Bolivia ed egualmente rispettosa dell'ambiente.

Lo ha fatto attraverso la società Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) che attende entro il prossimo 31 maggio proposte da parte di aziende 'con esperienza e capacità' nella estrazione diretta del Litio dalla 'salamoia' di Uyuni, ma anche da quella di Coipasa (806 kmq) e quella di Pastos Grande (102 kmq). La volontà del presidente boliviano Luis Arce è di far diventare il Paese uno dei leader mondiali in questo settore, divenuto strategico per la produzione delle batterie per auto elettriche