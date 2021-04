UAZ e Bazra Motors produrranno classici 4x4 russi in Etiopia

Dopo aver visitato l'Etiopia nei giorni scorsi, i rappresentanti della Casa automobilistica russa Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ) hanno comunicato di aver raggiunto un accordo con la compagnia etiope Bazra Motors per costruire auto, veicoli commerciali e fuoristrada in quel Paese.

I due gruppi - si legge in una nota diffusa da AFP - "hanno raggiunto un accordo per avviare la produzione, sviluppare le vendite e garantire la successiva manutenzione dei prodotti UAZ nel territorio di questo Paese dell'Africa orientale". Al momento in Etiopia circolano poco più di 600mila auto, di cui l'84% è registrato come taxi.

Negli impianti di produzione della Bazra Motors che sono situati a Kombolcha, a 370 km a nord di Addis Abeba si fabbricheranno le versioni di UAZ Patriot, Pickup e Profi, il fuoristrada Hunter e alcuni modelli 'classici' per trasporto merci. La cadenza produttiva, basa su kit di montaggio, dovrebbe arrivare a 3.000 unità all'anno alla fine del 2023. L'attività a Kombolcha partirà nel prossimo agosto con un primo lotto di 64 kit. Dal 2000 la storica marca UAZ fa parte del Gruppo russo Sollers che collabora nel Paese con aziende del calibro di Mazda, di Isuzu e di Ford in particolare rilevando da quest'ultima le attività industriali che l'Ovale Blu aveva avviato in Russia. In Etiopia operano da diversi anni una decina di costruttori o, meglio, di assemblatori. Il più importante è la Marathon Motor Engineering Plc, una joint venture tra Hyundai Motor e la leggenda etiope dell'atletica Haile Gebrselassie formata nel 2009 prima come importatore e adesso anche fabbricante di auto, comprese alcune versioni elettriche.