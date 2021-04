Ford costruirà da 2024 erede di Courier a Craiova in Romania

Impegnata in un programma che prevede ad una gamma di veicoli commerciali completamente elettrica o ibrida plug-in entro il 2024, con due terzi delle vendite entro il 2030 caratterizzate da questa tipologia, Ford ha deciso un investimento pari a 300 milioni di dollari per la costruzione un nuovo veicolo commerciale leggero nel suo stabilimento di Craiova in Romania a partire dal 2023.

La versione completamente elettrica di questo furgone compatto - destinato a sostituire l'attuale Courier - sarà condivisa con Volkswagen nell'ambito della esistente Jv formata proprio per operare nel settore dei mezzi da trasporto leggero e verrà realizzata sulla piattaforma modulare elettrica MEB di Volkswagen. Una decisione, si legge in una nota dell'azienda - che servirà a sostenere il percorso dell'Ovale Blu verso un futuro a zero emissioni, affiancando con questa linea di produzione a Craiova il Ford Cologne Electrified Vehicle Center in Germania e lo stabilimento Ford Otosan di Kocaeli in Turchia.

"Le operazioni Ford a Craiova hanno una solida esperienza nel fornire competitività e flessibilità a livello mondiale - ha affermato Stuart Rowley, presidente di Ford Europa - Il nostro piano per costruire questo nuovo veicolo commerciale leggero in Romania riflette la nostra continua collaborazione positiva con i fornitori locali e la comunità, e il successo dell'intero team Ford Craiova. L'aggiunta di una versione completamente elettrica nel 2024 significa che Craiova sarà la nostra terza struttura in Europa a costruire un veicolo completamente elettrico".