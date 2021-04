Daimler-Volvo, jv su celle a combustibile basate su idrogeno

Daimler Truck AG e Volvo Group presentano la strategia di cellcentric, la loro nuova joint venture per le celle a combustibile. Obiettivo è quello di riuscire ad impartire - insieme - una significativa accelerazione agli sviluppi di questa tecnologia. cellcentric ha l'ambizione di diventare uno dei principali produttori mondiali di sistemi di celle a combustibile.

A questo proposito l'azienda pianifica la costruzione di uno degli stabilimenti più grandi d'Europa per la produzione in serie di sistema di celle a combustibile. L'inizio della produzione è previsto per il 2025.

La neonata joint venture svilupperà, produrrà e commercializzerà sistemi di celle a combustibile. Il progetto è incentrato soprattutto sull'impiego nei truck per il trasporto a lungo raggio, ma i sistemi saranno disponibili anche per altre applicazioni. La partnership contribuirà così al raggiungimento in Europa di un trasporto sostenibile e neutrale sul fronte delle emissioni di CO2, che è previsto per il 2050 come elemento dell'European Green Deal. cellcentric beneficia di decenni di know-how e di lavoro di sviluppo sia di Daimler Truck AG che di Volvo Group.

Secondo Daimler Truck AG ed Volvo Group, i truck esclusivamente elettrici a batteria ed i truck a celle a combustibile basate sull'idrogeno rappresentano due scelte vantaggiose a seconda delle esigenze d'impiego dei singoli clienti: quanto più leggero è il carico e breve la distanza, tanto più la batteria rappresenterà la scelta giusta. Viceversa, quanto più pesante è il carico e lunga la distanza, tanto più sarà opportuno optare per la cella a combustibile.

''I truck elettrici con sistema di propulsione a celle di combustibile a idrogeno saranno una tecnologia chiave per il trasporto 'carbon neutral' del futuro - ha precisato Martin Daum, presidente del Board of Management di Daimler Truck AG e Membro del Board of Management di Daimler AG - . In combinazione con motorizzazioni esclusivamente elettriche a batteria, possiamo offrire ai nostri clienti, a seconda del caso applicativo, le migliori alternative per una propulsione neutrale sul fronte della CO2. Ciò non sarà possibile ricorrendo esclusivamente ai truck elettrici a batteria. Insieme al nostro partner Volvo Group, supportiamo pienamente la nostra joint venture per le celle a combustibile cellcentric e promuoviamo con la massima energia lo sviluppo della tecnologia e la preparazione della produzione in serie. Per quanto concerne la necessaria infrastruttura per questo vettore energetico, l'idrogeno verde è l'unica strada ragionevole nel lungo periodo''.

A fargli eco, dal canto suo, Martin Lundstedt, ceo di Volvo Group: "La nostra massima priorità è raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi al più tardi entro il 2050 e diventare così carbon neutral. Siamo convinti che la tecnologia delle celle a combustibile basate sull'idrogeno svolgerà un ruolo importante nel raggiungimento di questa pietra miliare. È necessaria però una più ampia cooperazione tra gli attori pubblici e privati per sviluppare la tecnologia e l'infrastruttura necessarie. Per tale motivo chiediamo un'azione congiunta da parte dei responsabili politici e dei governi di tutto il mondo, affinché la tecnologia delle celle a combustibile basata sull'idrogeno possa avere successo''.