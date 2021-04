Piaggio triplica l'utile nel primo trimestre, a 11,1 milioni

Piaggio chiude il primo trimestre 2021 con risultati record. I ricavi consolidati a 384,7 milioni sono stati i più elevati dal 2007 e le due ruote, in particolare, hanno visto un aumento delle vendite del 35% a 103.200 unità per un fatturato netto di 296,9 milioni di euro, in crescita del +42,2% rispetto ai 208,8 milioni di euro al 31 marzo 2020. Sia l'Ebitda sia il risultato netto hanno raggiunto nel primo trimestre i migliori valori di sempre, rispettivamente a 56 milioni (+40,8%) e 11,1 milioni (più che triplicato rispetto al 2020). Al contempo il debito è stato ridotto di oltre 100 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2020. "I nostri marchi italiani sono sempre più apprezzati per il design, lo stile e la tecnologia; i ricavi consolidati sono stati i più elevati dal 2007, e sia l'Ebitda che il risultato netto hanno raggiunto nel primo trimestre i migliori valori di sempre. Al contempo, la forte generazione di cassa, avuta anche grazie a un'attenta gestione del capitale circolante, ha permesso di realizzare una significativa riduzione del debito di oltre 100 milioni di euro rispetto al primo trimestre del 2020.

Non possiamo però non tenere in considerazione che la pandemia Covid è ancora un rischio e quindi continuiamo a monitorare con grande attenzione ogni mercato. Indubbiamente il subcontinente indiano sta soffrendo e, come sempre, manterremo alta l'attenzione alla responsabilità sociale; il mercato riprenderà come e meglio di prima" commenta Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio.

Prevedere come saranno i prossimimesi "rimane ancora complesso a causa delle incertezze che permangono sull'evoluzione della pandemia nei prossimi mesi del 2021" sottolinea una nota ma Piaggio "nell'anno in cui Moto Guzzi compie i suoi primi 100 anni di vita e Vespa i primi 75, proseguirà il suo cammino con il lancio di 11 nuovi modelli a due ruote e del nuovo veicolo commerciale leggero, la costruzione del nuovo dipartimento di E-Mobility a Pontedera, l'avvio di un nuovo stabilimento in Indonesia e del completo rifacimento del sito produttivo e delle aree museali di Moto Guzzi". Piaggio conferma quindi che "continuerà a lavorare per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo in essere tutte le misure necessarie a rispondere in modo flessibile ed immediato alle situazioni inattese e difficili che dovessero ancora manifestarsi, grazie ad una attenta ed efficiente gestione della propria struttura economica e finanziaria". (ANSA).