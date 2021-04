Ducati: bene primo trimestre 2021, vendite +33% in un anno

Ducati conclude positivamente il primo trimestre del 2021 continuando il trend iniziato nella seconda parte del 2020. La casa motociclistica bolognese ha consegnato 12.803 moto da gennaio a marzo, registrando un incremento delle vendite pari al 33% rispetto allo stesso periodo nel 2020. Le vendite sono anche cresciute del 2% rispetto al primo trimestre del 2019.

Nei primi tre mesi dell'anno l'Italia si è confermata il mercato principale per Ducati con 2.354 moto consegnate, seguita da Usa con 1.723 e Germania con 1.275. La gamma 800 Scrambler è la più venduta nel trimestre, mentre la Multistrada V4 è il modello più consegnato ai clienti, cui segue lo Streetfighter V4.

Oltre al positivo inizio del 2021 per le consegne, sottolinea Claudio Domenicali, ceo Ducati, "ancora più rilevante è la dimensione del portafoglio ordini (moto da consegnare) alla chiusura del trimestre che è il migliore di sempre, con una crescita straordinaria del 93% rispetto al 2020 e del 135% rispetto al 2019". "La situazione del mercato globale è positiva nel mondo delle due ruote - aggiunge - mentre grande complessità si registra nel settore delle forniture e dei trasporti, con ritardi nelle consegne e scarsità di diverse materie prime.

Questo rende difficile soddisfare tutta la domanda dei nostri appassionati clienti ma in Ducati siamo fortemente motivati a fare tutto il possibile per ridurre i disagi derivanti da questa situazione".