Ford produrrà nuovo van leggero in Romania nel 2023

Ford investirà 300 milioni di dollari per produrre un nuovo veicolo commerciale leggero nel 2023, presso il suo stabilimento di Craiova, in Romania, di cui sarà prodotta anche una versione completamente elettrica che debutterà nel 2024, il primo veicolo Ford di volume completamente elettrico prodotto in Romania.

"Le attività produttive di Ford Craiova hanno degli alti livelli di competitività a livello mondiale e di flessibilità.

Il nostro piano per costruire questo nuovo veicolo commerciale leggero in Romania riflette la nostra continua costruttiva partnership con i fornitori e la comunità locali, e il successo di tutta la squadra di Ford Craiova", ha detto Stuart Rowley, presidente di Ford Europe.

"Aggiungere una versione completamente elettrica nel 2024 significa che Craiova sarà la nostra terza struttura in Europa a produrre un veicolo a zero emissioni. Questo progetto segue i recenti investimenti annunciati quest'anno nel Ford Cologne Electrified Vehicle Center in Germania e nello stabilimento Ford Otosan di Kocaeli in Turchia e invia un altro chiaro segnale del fatto che stiamo accelerando per arrivare a fornire ai nostri clienti dei veicoli commerciali un futuro a emissioni zero in Europa".

Lo scorso febbraio, Ford ha confermato l'impegno di avere, entro il 2024, per ogni modello di veicolo commerciale almeno una versione completamente elettrica o Plug-In Hybrid, per arrivare a due terzi delle vendite di veicoli commerciali a zero emissioni o Plug-In Hybrid entro il 2030.

Il nuovo veicolo commerciale leggero sarà, inoltre, disponibile con alcuni dei più avanzati motori termici a benzina e diesel Ford. Questi includono, a esempio, i motori diesel a tecnologia avanzata costruiti nel Ford Dagenham Engine Plant e le trasmissioni saranno fornite dall'impianto Ford Halewood Transmissions Limited, entrambi con sede nel Regno Unito.