Brembo fa shopping in Spagna, acquista J.Juan per 70 milioni

Brembo fa shopping in Spagna e acquisisce J.Juan, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti per motociclette per 70 milioni di euro, utilizzando la liquidità disponibile. Il valore della transazione (enterprise value), precisa una nota, è pari a 73 milioni di euro e il perfezionamento dell'operazione è atteso nella seconda metà del 2021. "Siamo orgogliosi di accogliere J.Juan nel Gruppo Brembo" ha dichiarato Alberto Bombassei, presidente di Brembo. "Questa operazione è in linea con la nostra strategia globale e segue la recente acquisizione di SBS Friction in Danimarca. Continuiamo a investire con l'obiettivo di consolidare il core business della moto". J.Juanè stata fondata nel 1965, ha sede a Gavà (Barcellona) e opera con tre stabilimenti in Spagna e uno in Cina che producono in particolare tubi freno, andando così a integrare - spiega una nota - l'attuale gamma di prodotti Brembo per le due ruote.