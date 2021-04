Audi e-tron, esemplare numero 100mila dell'icona elettrica

È il veicolo elettrico che ha aperto la strada al futuro a zero emissioni di Audi. Ora la nuova e-tron raggiunge un importante traguardo. Sono stati infatti prodotti 100mila esemplari della vettura che viene assemblata dalla casa di Ingolstadt dal 2018 in Belgio.

Il modello numero 100.000, la versione e-tron Sportback 55 S Line quattro rifinita in grigio Daytona, è stato ordinato da un cliente del Belgio.

L'anno scorso le vendite di Audi e-tron ed e-tron Sportback sono aumentate di quasi l'80%. Così facendo, la e-tron ha conquistato il 'titolo' di suv premium più venduto a livello globale proveniente dalla Germania. Negli Stati Uniti, in particolare, le vendite della e-tron sono aumentate del 10% lo scorso anno.

"Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti i dipendenti - ha detto il ceo di Audi Bruxelles, Volker Germann - che hanno contribuito al successo del lancio di questa auto elettrica premium per il loro impegno, competenza ed entusiasmo.

L'elettrificazione mondiale del marchio Audi poteva iniziare solo grazie ai loro sforzi monumentali".