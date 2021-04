Evergrande New Energy,produttore auto elettriche vale 87 mld

Si chiama Evergrande New Energy Vehicle Group ed è un fenomeno emergente (anzi ormai emerso) nel panorama dei produttori di auto elettriche. Già alla ribalta per aver visto crescere il 12 mesi il proprio valore borsistico ad Hong Kong del 1000% arrivando a capitalizzare ben 87 miliardi di dollari, cioè più di Ford Motor e General Motors, Il marchio Evergrande è tornato sotto i riflettori per lo spettacolare show-room temporanea al National Exhibition and Convention Center di Shanghai, dove è in svolgimento il Salone dell'Auto e, soprattutto, per il fatto di non aver mai prodotto nemmeno un'automobile.

Nel marzo 2019 Hui Ka Yan, uno degli uomini più ricchi della Cina e al numero due tra gli immobiliaristi del Paese, aveva promesso di far diventare Evergrande il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici in tre o cinque anni.

Ma nel frattempo le difficoltà e i ritardi hanno fatto via via scivolare il debutto delle varie Bev proposte col brand Hengshi.

Hui ha detto ora che la società ha pianificato di iniziare la produzione di prova alla fine di quest'anno, in ritardo rispetto alla data originale dello scorso settembre. Le consegne non dovrebbero iniziare prima del 2022. Anche le aspettative per arrivare ad una capacità di produzione annuale da 500mila a 1 milione di unità entro marzo 2022 sono state posticipate fino al 2025. Il tutto emettendo una nuova previsione davvero poco credibile: arrive a 5 milioni di veicoli all'anno entro il 2035.