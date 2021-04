Geely annuncia a Shanghai impressionante programma elettrico

Davvero impressionante l'impegno di Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) e di tutti i suoi marchi presenti al Salone dell'Auto di Shanghai per accelerare l'adozione di modelli elettrici a batteria e di auto ibride elettrificati, perseguendo anche attraverso partnership industriali l'obiettivo di arrivare a zero emissioni di carbonio in tutto il suo portafoglio automotive. Geely Auto, il marchio per il mercato cinese di massa, ha presentato Xingyue L, il suo suv di punta basato su piattaforma CMA, che fa parte con BMA e SEA, del gruppo di architetture modulari avanzate sviluppate sin dall'inizio per supportare l'elettrificazione e le opzioni di propulsione elettrica pura, consentendo a tutti i prodotti che le utilizzano di essere offerti con opzioni 100% a batteria. Nell'ambito di Geometry, il marchio di veicoli elettrici per il mercato di massa, Geely ha lanciato al Salone di Shanghai una nuova versione a grande autonomia - la Geometry A Pro - che grazie alla batteria al litio NCM523 e un motore elettrico da 150 kW e 310 Nm - consente un'autonomia elettrica pura di 600 km.

Lynk & Co ha invece presentato al Salone cinese la più recente variante ibrida plug-in del modello 05. Con questa ultima versione, Lynk & Co offre ora una gamma di veicoli completamente elettrificata, inclusi ibridi plug-in e ibridi leggeri. Inoltre, Lynk & Co ha anche presentato per la prima volta l'architettura scalabile che verrà utilizzata da un nuovo modello che sarà presentato entro la fine dell'anno con un propulsore elettrificato. Sotto l'ombrello 'premium' del brand Zeekr, il più recente marchio di veicoli elettrici di Geely Holding, è stato presentato il suo primo modello Zeekr 001. Sviluppato sulla Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely, questo shooting brake punta ad offrire oltre 700 km di autonomia esclusivamente elettrica e offre un pacchetto di tecnologie ad alte prestazioni.



La marca Volvo Cars - fiore all'occhiello del portfolio Geely - ha presentato a Shanghai il nuovissimo suv XC40 Recharge, il primo completamente elettrico del marchio che 'apre' di fatto la strategia della Casa svedese che - è stato dichiarato - venderà solo modelli 100% elettrici a batteria a partire dal 2030 ed ha annunciato il lancio del suo secondo modello elettrico puro, la C40. A sua volta Polestar, brand di auto elettriche ad alte prestazioni, ha presentato una gamma ampliata dei modelli Polestar 2. Sono disponibili tre propulsori e grazie ad una struttura semplificata degli opzionali è più facile per i clienti creare la loro Polestar 2 perfetta. Annunciato anche il progetto Polestar 0, una sfida per creare un'auto Polestar completamente neutra dal punto di vista dell'impatto della CO2 entro il 2030, senza fare affidamento sulla compensazione piantando alberi.

Oltre ai nuovi prodotti elettrificati presentati dai vari marchi al Salone dell'Auto di Shanghai, Geely Holding sostiene anche programmi che accelerano la spinta verso un futuro elettrificato, tra cu le partnership con fornitori di sistemi tra cui Baidu e Tencent che promuoveranno applicazioni digitali a basse emissioni di carbonio per i nuovi veicoli Partnership con Foxconn per fornire servizi di consulenza automobilistica e OEM di veicoli elettrici ai nuovi marchi che entrano nel mercato.

In Gran Bretagna LEVC amplierà la sua presenza sul mercato dei taxi a basse emissioni e dei veicoli commerciali leggeri estendendosi all'Unione europea mentre Lotus - altra Casa controllata da Geely - continuerà lo sviluppo della sua hypercar elettrica Evija e, a tempo debito, annuncerà la sua strada verso un'elettrificazione più ampia. E' stato annunciato inoltre un nuovo settore di business creato dallo sviluppo di motori a combustione interna elettrificati (ibridi e ibridi plug-in) che Volvo Cars e Geely Auto produrranno sono solo per i marchi del Gruppo ma anche per clienti esterni.