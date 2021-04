Comau (Stellantis) e Rockwell Automation per controllo robot

Rockwell Automation, la più grande azienda al mondo impegnata nel campo dell'automazione industriale e della trasformazione digitale, e Comau, società del gruppo Stellantis che opera nel settore dell'automazione industriale e della robotica, uniscono le forze per fornire alle aziende di tutto il mondo nuovi strumenti per massimizzare l'efficienza produttiva, grazie a soluzioni unificate di controllo robotico.

"Le aziende del settore industriale sono alla ricerca di modalità più efficaci per integrare i robot nelle proprie applicazioni, in ottica di ottimizzazione e snellimento dei processi", commenta Blake Moret, presidente e ceo di Rockwell Automation. "La collaborazione tra Rockwell Automation e Comau semplificherà la programmazione e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, accelerando il Time to Value per i nostri clienti". Moret spiega che questa ulteriore espansione nell'ambito delle applicazioni robotiche fa parte di una strategia di più ampio respiro di Rockwell, che mira ad aiutare le imprese del settore industriale a risparmiare tempo e a migliorare le prestazioni con un sistema di controllo dei robot unico, garantendo un valore prolungato nel tempo per il loro business. Questo modello di collaborazione in attività di sviluppo e vendita offre ai clienti di entrambe le aziende una piattaforma unica per il controllo dei robot.

"L'esperienza di Comau nell'automazione industriale e nella robotica, così come la sua reputazione per alte prestazioni, affidabilità e qualità, si unisce alle competenze globali e all'esperienza di Rockwell Automation negli ambiti del material handling, food & beverage, household, personal care, life science, per offrire ai clienti un ulteriore valore aggiunto attraverso una soluzione robotica integrata," ha affermato Paolo Carmassi, ceo di Comau.