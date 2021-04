Polestar riceve 550 milioni da investitori per e-car

Il produttore svedese di auto elettriche Polestar ha comunicato di aver ricevuto 550 milioni di dollari da un gruppo di investitori finanziari globali a lungo termine come sostegno allo sviluppo di future auto elettriche.

In un comunicato stampa Polestar ha specificato che l'investimento è arrivato principalmente da Chongqing Chengxing Equity Investment Fund Partnership, Zibo Financial Holding e Zibo Hightech Industrial Investment, insieme a I Cube Capital, divisione della multinazionale sudcoreana SK, e da una serie di altri investitori.

Nello stesso comunicato Thomas Ingenlath, amministratore delegato di Polestar, ha detto: "I nostri nuovi investitori hanno riconosciuto che Polestar offre una combinazione allettante di capacità industriali e tecnologiche consolidate insieme a un potenziale di crescita superlativo proprio mentre l'industria automobilistica globale si sta convertendo all'elettrico".

Secondo l'azienda, il collocamento privato di azioni di nuova emissione segna la prima volta che degli investitori esterni sostengono i prodotti, il marchio, la capacità industriale, le ambizioni finanziarie e l'alto potenziale di crescita di Polestar.

L'azienda ha spiegato: "I nuovi investimenti arrivano in un momento in cui il mercato globale delle auto elettriche è in forte crescita e i consumatori sono sempre più preparati a combinare la mobilità elettrica con le aspirazioni ambientali.

Allo stesso tempo, le tecnologie delle auto elettriche stanno avanzando e diventando più economiche".

L'azienda ha aggiunto inoltre che "questi nuovi investimenti pongono le basi per la crescita futura, diversificando la struttura di finanziamento di Polestar e approfondendo le risorse disponibili per accelerare lo sviluppo del prodotto e la capacità tecnologica in vista del lancio, nei prossimi anni, di diverse auto innovative". L'azienda ha dichiarato che i dettagli finanziari completi della transazione non sono stati divulgati in questa fase, in quanto è ancora "in corso il dibattito con gli investitori globali circa la possibile raccolta di fondi aggiuntivi".

Polestar è un produttore svedese di auto elettriche ad alte prestazioni fondato da Volvo Cars e Geely Holding. L'azienda ha sede a Göteborg, in Svezia, e i suoi veicoli sono presenti a livello globale sulle strade in dieci mercati tra Europa, Nord America e Cina. Nel 2021, Polestar si espanderà in otto nuovi mercati in Europa e Asia Pacifico. Dalla data della sua fondazione tre anni e mezzo fa, Polestar ha sviluppato una propria capacità produttiva di alta qualità in Cina, ha costruito canali di vendita e distribuzione globali e ha lanciato con successo due veicoli, Polestar 1 e Polestar 2.

L'azienda ha confermato che in futuro alla gamma si uniranno il SUV elettrico Polestar 3 e la Precept, una concept car di design presentata nel 2020 e che verrà prodotta prossimamente. La Precept mostra chiaramente la visione futura del marchio in termini di sostenibilità, tecnologia digitale e design.