Stellantis: nel trimestre leadership vendite in Brasile

Stellantis conferma per il terzo mese il buon andamento delle vendite in Brasile, con 52.775 auto e veicoli commerciali leggeri venduti a marzo e una quota del 29,8%, e chiude il primo trimestre dell'anno "da leader assoluto di mercato".

Da gennaio a marzo le vendite dell'azienda sono pari a 144.474 unità, con una quota del 29% nel periodo. Il marchio Fiat guida le vendite nei tre mesi dell'anno e con 102.423 veicoli immatricolati nel trimestre e una quota di mercato del 20,5%. Fiat ha anche il modello più venduto in Brasile a marzo e nel trimestre: il pick-up Fiat Strada (28.870 unità vendute nel trimestre).

Stellantis ha posizionato cinque dei suoi modelli tra i dieci più venduti nel primo trimestre dell'anno. Oltre al pick-up Strada, spiccano la Jeep Renegade (19.111 unità vendute), la Fiat Toro (17.568), Mobi (17.524) e Argo (16.237). Il marchio Jeep resta il leader tra i suv, con il 22,8% delle vendite del segmento, e ha chiuso il primo trimestre con 33.999 unità vendute, pari al 6,8% della quota di mercato. Il marchio Peugeot ha raggiunto le 4.631 unità vendute nel trimestre (quota di mercato dello 0,9%) e Citroën ha immatricolato 3.058 veicoli, con una quota dello 0,6% sulle vendite totali. Il marchio Ram ha registrato 470 pickup immatricolati, un risultato superiore del 21,76% rispetto al primo trimestre del 2020.