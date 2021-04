Ford Puma è crossover compatto più venduto ai privati

Successo in Italia. Ford Puma, il crossover compatto dell'Ovale Blu, è leader del segmento, nel mercato privati, in questi primi tre mesi del 2021.

A un anno dal lancio, conferma il suo successo tra i consumatori italiani grazie al design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e la motorizzazione EcoBoost Hybrid.

Con più di 8.000 unità vendute nel primo trimestre del 2021, di cui il 76% con motorizzazione mild hybrid, e uno share del 11,1% nel segmento dei crossover nel mercato privati, Puma rappresenta il giusto equilibrio tra stile, versatilità, tecnologia e connettività, abbinati al piacere di guida tipico delle vetture dell'Ovale Blu.

La motorizzazione EcoBoost Hybrid, offerta con potenza da 125 e 155CV, disponibile oggi anche abbinata al cambio automatico DCT a 7 rapporti, offre poi un'esperienza di guida più reattiva e gratificante, ottimizzando l'efficienza nei consumi. Il pluripremiato propulsore a benzina EcoBoost 1.0 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico (starter/generator), alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V.

''Fin dal lancio, Puma ha entusiasmato subito i clienti perché coniuga un design dalle linee sinuose con una soluzione intelligente dello spazio come il MegaBox e l'innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid - ha commentato Luca Caracciolo, Direttore Passenger Cars Ford Italia - Lo stile seducente di Puma nasconde una praticità da crossover compatto senza precedenti, supportata da tecnologie di assistenza alla guida e strumenti di connettività che il consumatore ormai si aspetta.

Puma è l'auto perfetta per chi ricerca stile, funzionalità ma è anche attento ai costi di gestione e all'ambiente''.

La scelta ecosostenibile dell'EcoBoost Hybrid si abbina anche al divertimento e al piacere di guida tipici dell'Ovale Blu che, su Puma, sono garantiti dalla possibilità di adattare le modalità di guida in base al proprio stile o alle condizioni stradali, grazie ai Drive Modes . Le tecnologie di assistenza alla guida e il modem integrato FordPass Connect ne completano la ricca dotazione di serie, rendendo Puma - premiata con le 5 stelle EuroNCAP - più sicura, e sempre connessa.