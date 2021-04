Helbiz acquista MiMoto, big in sharing motorini

Helbiz, società leader nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition per la quotazione sul Nasdaq, completa l'acquisizione di MiMoto, first mover italiano del mercato dello sharing di motorini. Grazie a questa operazione, avviata lo scorso anno, Helbiz amplia la sua offerta di mezzi in sharing, integrando all'interno della propria piattaforma il servizio di scooter elettrici di MiMoto. Gli utenti potranno quindi accedere a motorini, biciclette e monopattini elettrici da un'unica app, attraverso un servizio disponibile in Italia a Milano, Torino, Genova e Firenze, con altre città in arrivo per l'estate.

Ad oggi i veicoli della flotta di MiMoto sono stati utilizzati per più di un milione di corse per un totale di oltre 5 milioni di chilometri in 285.000 ore. In media gli utenti hanno percorso 4,5 chilometri in circa 16 minuti. Nell'ambito dell'operazione, Helbiz è stata assistita da Ortoli - Rosenstadt e Deloitte Legal per gli aspetti legali rispettivamente in Usa e Italia. MiMoto è stata assistita da Inexo per le attività di M&A e da Dentons per gli aspetti legali.