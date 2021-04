Biden, sostegni da 174 miliardi a industria auto

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato, nell'ambito dell'American Jobs Plan da 2.000 miliardi di dollari e destinato al rilancio dell'economia e dell'occupazione, provvedimenti per 174 miliardi che serviranno - scrive il quotidiano Detroitnews - per vincere la corsa globale dei veicoli elettrici contro la Cina e l'Europa, riflettendo una crescente simbiosi tra gli obiettivi della politica democratica e i profitti delle Case automobilistiche di Detroit. Sembra dunque che le richieste avanzate la scorsa settimana dai rappresentanti dell'industria automobilistica Usa - capeggiati dalla l'Alliance for Automobile Innovation dalla Motor & Equipment Manufacturers Association e anche dal sindacato United Auto Workers - abbiano avuto un riscontro più che positivo. Nella conferenza tenuta a Pittsburg Biden ha parlato di sostegni alle catene di fornitura nazionali per i veicoli elettrici, fornendo sovvenzioni agli stati e aile amministrazioni locali per installare nel Paese 500.000 stazioni di ricarica entro il 2030. Previsti anche aumenti degli incentivi fiscali e gli sconti presso i dealer per le persone che acquisteranno modelli elettrici. E ha promesso la sostituzione di decine di migliaia di automezzi federali e di scuolabus con altrettanti veicoli elettrici. La proposta di Biden prevede anche investimenti per altri 180 miliardi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, inclusi i semiconduttori a cui si aggiungeranno 15 miliardi destinati ricerca e sviluppo di soluzioni legate al clima, compresi i veicoli elettrici e la tecnologia delle batterie, un mercato quest'ultimo che Biden - ha detto mercoledì - "può essere ancora conquistato".