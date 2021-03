Stellantis, quante berline, wagon e suv elettrici o plug-in

Quello che Stellantis schiera nei segmenti centrali del mercato - quello delle berline, delle wagon e dei suv che sono le tipologie preferite da chi lavora e usa l'auto anche per la famiglia o lo svago - è un 'plotone' elettrificato rispettoso dell'ambiente, silenzioso, efficiente ma anche 'muscoloso' visto che i livelli di potenza che si raggiungono con le sole batterie o con i sistemi ibridi plug-in sono davvero elevati. Spicca, in questo ambito, la gamma Jeep che con la tecnologia 4xe assicura infatti ancora più 'capability' e prestazioni di eccellenza in ogni condizione e su ogni fondo. I suv made in Italy Jeep Renegade e Compass 4xe - che mettono a disposizione fino a 240 Cv - garantiscono zero emissioni in città, 50 km di autonomia in elettrico, una velocità massima di 130 km/h in full electric e la stessa, proverbiale, capacità off-road di sempre, grazie all'elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e alla possibilità di regolarla con estrema precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa. Il top della gamma 4xe è rappresentato da Wrangler, l'icona del marchio Jeep, che con la tecnologia plug-in hybrid offre una potenza combinata di 380 Cv e le migliori prestazioni off road di sempre.



Nell'ambito Citroen, il pubblico ha immediatamente apprezzato la nuova versione 100% elettrica di C4, la compatta di nuova generazione che si distingue per il design audace e un elevato confort di riferimento. Sempre in ambito Citroen uno dei modelli 'green' più apprezzati dal pubblico italiano è il suv C5 Aircross Hybrid Plug-in che è stato il primo modello dell'offensiva di elettrificazione del Double Chevron. Impressionante, per la sua aderenza al mutamento del mercato, l'offerta DS, che comprende tra modelli giù in vendita e uno d'imminente introduzione. Il suv compatto DS 3 Crossback E-Tense l'icona high-tech con propulsione full electric che unisce design scultoreo e tecnologia inedita per il segmento mentre nell'ambito dei suv di dimensioni medie la marca premium è rappresentata da DS 7 Crossback E-Tense ibrido Plug-In. Infine DS 9 E-Tense è la massima espressione dell'eleganza parigina in una berlina dal comfort unico che racchiude il meglio del savoir-faire del brand in termini di stile e raffinatezza. A queste tre DS si aggiungerà la nuova DS 4 E-Tense, una creazione esclusiva che anticipa i modelli DS di seconda generazione.



Anche la gamma 'green' di Opel comprende soluzioni in linea con i gusti e le esigenze del mercato italiano: è il caso del suv elettrico Mokka-e che rappresenta il più attuale corso stilistico del brand distinguendosi per il frontale Opel Vizor e gli interni Pure Panel. Al suo fianco, Opel Grandland X nelle due varianti Hybrid e Hybrid4, un suv plug-in che assicura sino a 59 km di autonomia in puro elettrico, anche 4x4. Opel Zafira-e Life è invece una vera lounge su ruote per viaggi a emissioni zero. Flessibilità e spazio per nove posti, disponibile in tre lunghezze e con autonomia fino a 330 km. Nel corso del 2021 arriverà anche la versione elettrica di Opel Astra, la compatta tedesca campionessa di efficienza. L'elenco delle Peugeot amiche dell'ambiente è davvero impressionante: il suv elettrico e-2008; il suv 3008 Hybrid plug-in disponibile anche in con trazione integrale; la 308 (commercializzata entro l'anno), che sarà prima berlina di segmento C del Leone con motorizzazioni ibride plug-in. E infine - per chi cerca le prestazioni di una granturismo a bordo un ibrido amico dell'ambiente - la 508 PSE, anche SW con carrozzeria ispirata alle shooting brake, che grazie al powertrain plug-in hybrid da 360 Cv ed è la più potente Peugeot di serie della storia.